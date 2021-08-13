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«Спартак» выставил на драфт отказов защитника Коробова

15:56
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«Спартак» поместил белорусского защитника Дмитрия Коробова в список отказов, сообщает официальный сайт КХЛ.

В июле московский клуб выменял защитника сборной Белоруссии у «Салават Юлаева».

В прошлом сезоне Коробов сыграл за уфимскую команду в 35 матчах, на его счету 7 (0+7) очков.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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