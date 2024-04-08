«Нефтехимик» может выкупить защитника Леонтьева у «Автомобилиста»

Как стало известно «СЭ», «Нефтехимик» заинтересован в выкупе защитника системы «Автомобилиста» Владислава Леонтьева.

Игрок перешел в команду из Нижнекамска на правах аренды в 2022 году и выступал за нее до конца сезона-2022/23. В этот период Леонтьев впервые в своей карьере сыграл в Кубке Гагарина.

По окончании аренды защитник вернулся в «Автомобилист». В текущем сезоне 23-летний хоккеист провел 21 матч за клуб из Екатеринбурга в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 2 результативными передачами.