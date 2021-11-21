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«Локомотив» проиграл «Нефтехимику» из-за ошибки молодого голкипера

19:26
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«Нефтехимик» на своем льду переиграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамцы одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Единственную шайбу в первом периоде забросил защитник Рональд Кнот. В этом эпизоде грубую ошибку допустил голкипер ярославцец Даниил Исаев, который пропустил прямой бросок из чужой зоны.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Кнот — 3 (Бикмуллин, Воробьев), 13:41 — 1:0.

Вратари: Судницин — Исаев (58:40).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 25 (9+11+5) — 35 (10+9+16).

Судьи: Васильев, Юдаков.

21 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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