Минское «Динамо» отыгралось с 1:4 и в овертайме победило «Нефтехимик»
Минское «Динамо» в овертайме победило «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.
За минскую команду голы забили Сэм Энас, Егор Игнатенко, Ник Меркли и Янни Калдис, который оформил дубль. У клуба из Нижнекамска отличились Энтони Камара, Наиль Якупов, Андрей Белозеров и Данила Попов.
В следующем матче «Динамо» 4 сентября в Балашихе сыграет с «Витязем». «Нефтехимик» 6 сентября примет «Северсталь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 4:5 ОТ (3:1, 1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Анас — 1 (Смирнов, Керран), 7:33 — 0:1. Камара — 1 (Сидоров), 9:24 — 1:1. Н. Якупов — 1 (бол., Клок, Камара), 14:52 — 2:1. Белозеров — 1 (бол., Шафигуллин, Брюквин), 15:56 — 3:1. Попов — 1 (мен., Клок), 22:12 — 4:1. Игнатенко — 1 (Горбунов), 30:38 — 4:2. Меркли — 1 (Волков, Калдис), 40:53 — 4:3. Калдис — 1 (бол., Волков), 44:28 — 4:4. Калдис — 2 (Меркли), 60:42 — 4:5.
Вратари: Гарипов — Фергюсон.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 30 (13+6+11+0) — 29 (5+14+8+2).
Судьи: Гашилов, Раминг.
2 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
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|1
|1
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|2
|2
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|0
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|СКА
|1
|1
|0
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|4
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
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|0
|1
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Амур
|1
|1
|0
|2
|3
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|4
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|5
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|1
|1
|0
|2
|6
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|7
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|8
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|2.09
|14:00
|
Спартак – Куньлунь
|3 : 4
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|2 : 1
|2.09
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|3 : 2 ОТ
|2.09
|16:00
|
Лада – Трактор
|1 : 2
|2.09
|17:00
|
Динамо – СКА
|1 : 2
|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|2 : 4
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|6 : 3
|2.09
|17:30
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|4 : 5 ОТ