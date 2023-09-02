Минское «Динамо» отыгралось с 1:4 и в овертайме победило «Нефтехимик»

Минское «Динамо» в овертайме победило «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.

За минскую команду голы забили Сэм Энас, Егор Игнатенко, Ник Меркли и Янни Калдис, который оформил дубль. У клуба из Нижнекамска отличились Энтони Камара, Наиль Якупов, Андрей Белозеров и Данила Попов.

В следующем матче «Динамо» 4 сентября в Балашихе сыграет с «Витязем». «Нефтехимик» 6 сентября примет «Северсталь».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 4:5 ОТ (3:1, 1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Анас — 1 (Смирнов, Керран), 7:33 — 0:1. Камара — 1 (Сидоров), 9:24 — 1:1. Н. Якупов — 1 (бол., Клок, Камара), 14:52 — 2:1. Белозеров — 1 (бол., Шафигуллин, Брюквин), 15:56 — 3:1. Попов — 1 (мен., Клок), 22:12 — 4:1. Игнатенко — 1 (Горбунов), 30:38 — 4:2. Меркли — 1 (Волков, Калдис), 40:53 — 4:3. Калдис — 1 (бол., Волков), 44:28 — 4:4. Калдис — 2 (Меркли), 60:42 — 4:5.

Вратари: Гарипов — Фергюсон.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (13+6+11+0) — 29 (5+14+8+2).

Судьи: Гашилов, Раминг.

2 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.