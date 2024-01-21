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Сегодня, 19:17

«Нефтехимик» нанес «Адмиралу» третье поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Нефтехимик» дома обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Булата Шафигуллина, Егора Корбита и Евгений Митякин. Кирилл Ураков отдал две голевые передачи.

За владивостокцев отличились Джованни Фьоре и Кирилл Петьков.

«Нефтехимик» (55 очков) занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (41) идет последним на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Шафигуллин — 9 (мен., Ураков), 21:04 — 1:0. Корбит — 4 (Ураков, Шафигуллин), 30:45 — 2:0. Фьоре — 9 (Голубев, Ибатуллин), 37:33 — 2:1. Митякин — 6 (бол., Соколов, Клок), 55:57 — 3:1. Петьков — 5 (Завгородний), 58:02 — 3:2.

Вратари: Долганов — С.В. Иванов (59:10).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 18 (8+7+3) — 28 (11+8+9).

Судьи: Мочалов, Фатеев.

21 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2845 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Нефтехимик
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Восточная конференция И В П О
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2 Авангард 53 36 17 75
3 Сал. Юлаев 53 33 20 70
4 Автомобилист 55 30 25 66
5 Лада 55 27 28 65
6 Ак Барс 53 31 22 64
7 Трактор 54 29 25 64
8 Нефтехимик 55 23 32 55
9 Амур 53 21 32 52
10 Сибирь 53 21 32 51
11 Барыс 52 19 33 44
12 Адмирал 53 15 38 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 36 17 76
2 Динамо М 53 35 18 74
3 СКА 53 35 18 72
4 Спартак 55 31 24 70
5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 53 27 26 61
7 ЦСКА 53 27 26 59
8 Динамо Мн 52 23 29 51
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 53 15 38 36
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