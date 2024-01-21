«Нефтехимик» нанес «Адмиралу» третье поражение подряд
«Нефтехимик» дома обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Победу хозяевам принесли голы Булата Шафигуллина, Егора Корбита и Евгений Митякин. Кирилл Ураков отдал две голевые передачи.
За владивостокцев отличились Джованни Фьоре и Кирилл Петьков.
«Нефтехимик» (55 очков) занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (41) идет последним на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы: Шафигуллин — 9 (мен., Ураков), 21:04 — 1:0. Корбит — 4 (Ураков, Шафигуллин), 30:45 — 2:0. Фьоре — 9 (Голубев, Ибатуллин), 37:33 — 2:1. Митякин — 6 (бол., Соколов, Клок), 55:57 — 3:1. Петьков — 5 (Завгородний), 58:02 — 3:2.
Вратари: Долганов — С.В. Иванов (59:10).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 18 (8+7+3) — 28 (11+8+9).
Судьи: Мочалов, Фатеев.
21 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2845 зрителей.
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|8
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|53
|17
|36
|41
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|Куньлунь РС
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|17
|38
|40
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|53
|15
|38
|36
|21.01
|13:00
|
Торпедо – ЦСКА
|3 : 2 ОТ
|21.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Амур
|3 : 2 ОТ
|21.01
|15:00
|
Металлург Мг – Северсталь
|3 : 2
|21.01
|17:00
|
Локомотив – Авангард
|4 : 1
|21.01
|17:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|3 : 2
|21.01
|17:00
|
Ак Барс – Спартак
|4 : 3 Б