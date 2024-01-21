«Локомотив» прервал 7-матчевую серию побед «Авангарда»
«Локомотив» дома обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
Дубль за ярославцев оформил Иван Чехович. Еще по одной шайбе забросили Павел Красковский и Рушан Рафиков.
Единственный гол омичей на счету Рида Буше.
У гостей прервалась 7-матчевая серия побед. С 75 очками «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ.
«Локомотив» (76) идет на первом месте «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Красковский — 9 (Андронов), 30:34 — 1:0. Чехович — 3 (бол., Каюмов, Шалунов), 37:10 — 2:0. Буше — 37 (бол., Шарипзянов, Жафяров), 43:48 — 2:1. Чехович — 4 (Кирьянов), 57:29 — 3:1. Рафиков — 9 (мен., п.в., Исаев), 58:00 — 4:1.
Вратари: Исаев — Хомченко (57:33 — 58:00, 58:26).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 34 (12+14+8) — 22 (6+6+10).
Судьи: Ромасько, Юдаков.
21 января. Ярославль. Арена-2000. 7446 зрителей.
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
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|36
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|76
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|35
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|74
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|4
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|24
|70
|5
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|31
|22
|65
|6
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|53
|27
|26
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|52
|23
|29
|51
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|53
|15
|38
|36
|21.01
|13:00
|
Торпедо – ЦСКА
|3 : 2 ОТ
|21.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Амур
|3 : 2 ОТ
|21.01
|15:00
|
Металлург Мг – Северсталь
|3 : 2
|21.01
|17:00
|
Локомотив – Авангард
|4 : 1
|21.01
|17:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|3 : 2
|21.01
|17:00
|
Ак Барс – Спартак
|4 : 3 Б