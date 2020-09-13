Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после домашней победы над «Торпедо» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Хорошая игра с нашей стороны, — отметил Воробьев. — Мы знали, что «Торпедо» очень хорошо возвращается в игры, когда проигрывает. Нам надо было предельно аккуратно сыграть в третьем периоде, что мы и сделали.

Отмена матча с «Йокеритом»? Да, пришлось все менять. Из Сочи мы сразу полетим обратно и пару дней проведем дома.

Возвращение Сергея Мозякина? Главное, что он вкатился. Планировали, что первую игру он проведет с «Сочи». И только сегодня днем он узнал, что может заступить на пост с «Торпедо». В первом матче мы не ждали от Сергея, что он будет один раздевать соперников.

Выход Юхи Олкинуоры? В этом и была идея, чтобы он отыгрался. Дали ему возможность, и он хорошо себя проявил. Один гол и то — шайба летела мимо, попала игроку «Торпедо» в ногу и залетела. (Михаил Скрыль)