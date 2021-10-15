«Торпедо» в овертайме обыграло «Амур»
21:22
«Торпедо» победило «Амур» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Решающий гол в активе Марека Гривика.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Агостино — 11 (бол., Леннстрем, Миле), 30:45 — 1:0. Архипов — 2 (бол., Файзуллин, Волгин), 51:52 — 1:1. Гривик — 4 (бол., Жафяров), 63:08 — 2:1.
Вратари: Мурыгин — Аликин.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 20 (5+9+4+2) — 32 (12+7+13+0).
Судьи: Гофман, Ромасько.
15 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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