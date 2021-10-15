Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Торпедо» в овертайме обыграло «Амур»

21:22
Теги:

«Торпедо» победило «Амур» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Решающий гол в активе Марека Гривика.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Агостино — 11 (бол., Леннстрем, Миле), 30:45 — 1:0. Архипов — 2 (бол., Файзуллин, Волгин), 51:52 — 1:1. Гривик — 4 (бол., Жафяров), 63:08 — 2:1.

Вратари: Мурыгин — Аликин.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 20 (5+9+4+2) — 32 (12+7+13+0).

Судьи: Гофман, Ромасько.

15 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Кинезиотейпирование — что это? Показания и эффект процедуры
Космонавт рассказал о возвращении киноэкипажа на Землю после инцидента на МКС
0