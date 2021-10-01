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Назаров прокомментировал свое отношение к Панарину после скандального интервью

13:17
Декабрь 2011 года. Главный тренер чеховского клуба Андрей Назаров и форвард Артемий Панарин (#72). Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Декабрь 2011 года. Главный тренер чеховского клуба Андрей Назаров и форвард Артемий Панарин (#72). Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Новый главный тренер «Сочи» Андрей Назаров ответил на вопрос об отношении к форварду «Рейнджерс» Артемию Панарину.

«Артемий Панарин — игрок высокого мирового уровня. Безусловно, он добился больших высот, и я в этом помогал ему. Если у нас есть недопонимание, то мы сами с ним разберемся и поговорим об этом. То, что было в прошлом, остается в прошлом.

Если директор клуба скажет, что у нас есть деньги на Панарина и в случае локаута в НХЛ он может приехать в КХЛ, то скажу ему, чтобы брал Артемия. Он величайший игрок. Какие могут быть вопросы?" — сказал тренер.

Напомним, в прошлом году Назаров обвинил Панарина в нападении на девушку в Риге в 2011 году во времена выступлений хоккеиста за «Витязь».

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Иван Богун все материалы автора

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