Назаров прокомментировал свое отношение к Панарину после скандального интервью
13:17
Новый главный тренер «Сочи» Андрей Назаров ответил на вопрос об отношении к форварду «Рейнджерс» Артемию Панарину.
«Артемий Панарин — игрок высокого мирового уровня. Безусловно, он добился больших высот, и я в этом помогал ему. Если у нас есть недопонимание, то мы сами с ним разберемся и поговорим об этом. То, что было в прошлом, остается в прошлом.
Если директор клуба скажет, что у нас есть деньги на Панарина и в случае локаута в НХЛ он может приехать в КХЛ, то скажу ему, чтобы брал Артемия. Он величайший игрок. Какие могут быть вопросы?" — сказал тренер.
Напомним, в прошлом году Назаров обвинил Панарина в нападении на девушку в Риге в 2011 году во времена выступлений хоккеиста за «Витязь».
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