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«Авангард» и «Ак Барс» проведут матч КХЛ в ОАЭ в случае готовности инфраструктуры

12:51
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о проведении матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» в ОАЭ.

«Такая возможность существует, у «Авангарда» на это полный карт-бланш. Если инфраструктура будет готова в срок, то мы этот матч проведем. Наша идея в том, чтобы в день России на выставке «Экспо» представить страну очень яркими спортивными командами — «Ак Барсом» и «Авангардом», привлечь фигуристов. Если получится, мы представим Россию на льду с хорошими традициями. Идея была инициирована Алексеем Морозовым, мной поддержана и перехвачена инициатива, мы хотим все сделать в срок», — приводит слова Крылова ТАСС.

В прошлом сезоне «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина-2021. «Ак Барс» вылетел в полуфинале турнира, уступив омичам в серии (3-4).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12554723

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Сергей Разин все материалы автора

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