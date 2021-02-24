Бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров отреагировал на интервью хоккеиста Михаила Анисина. Тот вспомнил эпизод, о котором рассказывал сам Назаров и который произошел в 2011 году в Риге с участием нападающего «Витязя» Артемия Панарина.

«Если бы я там был, мой рассказ звучал бы иначе. Я ведь тоже не идиот, чтобы придумывать, будто находился в центре скандала. Это ведь серьезные вещи с последствиями. Мы не играемся словами.

Повторяю — скандал был, Назаров оказался прав. И если приехала полиция — там что-то ведь было, согласитесь. Вы ведь в Европе бываете. И понимаете, что просто так она не приезжает.

Искали полицейские Панарина по гостинице? Искали его конкретно. Дернули Аниську — девушки сказали: «Не он».

Я же не соврал, никого не обманул. Сказал правду. И не считаю, что исказил ситуацию. Вам же Анисин говорит, что Панарин атаковал девушку. А вы уже сами дальше думайте, что там было — толчок, удар, пинок», — цитирует Назарова «Матч ТВ».

22 февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку 10 лет назад после матча в Риге против местного «Динамо». По словам тренера, в 2011 году, после поражения от рижского «Динамо» (0:2), игроки «Витязя», среди которых был Панарин и Анисин, отправились в бар, где Артемий ударил девушку. Позже, как говорил Назаров, Панарина забрала полиция — и, чтобы закрыто дело, за российского форварда заплатили взятку в 40 тысяч долларов.