Бывший генеральный менеджер «Витязя» Алексей Жамнов прокомментировал рассказ Андрея Назарова об инциденте, который произошел с Артемием Панариным в 2011 году в Риге.

22 февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку 10 лет назад после матча в Риге против местного «Динамо». По словам тренера, в 2011 году, после поражения от рижского «Динамо» (0:2), игроки «Витязя», среди которых был Панарин и Анисин, отправились в бар, где Артемий ударил девушку.

«У меня такой информации, как у Андрея Назарова, нет. Я был удивлен его заявлением. Может, он просто сейчас не тренирует никого и у него просто много свободного времени, вот он пишет мемуары какие-то — я не знаю», — цитирует Жамнова «Подъем».

Анисин частично подтвердил скандальный рассказ Назарова о Панарине. Версия бывшего партнера Артемия