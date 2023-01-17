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Сегодня, 17:14

Нападающий «Трактора» Тертышный: «Даже хорошо, если выйдем в плей-офф на лидеров Востока»

Мария Гусева
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Нападающий «Трактора» Никита Тертышный оценил шансы команды на попадание в плей-офф.

— Все переживают и хотят, чтобы «Трактор» попал в плей-офф, — цитирует «РБ Спорт» Тертышного. — Мы этого тоже хотим. Регулярный чемпионат еще идет, команда находится в зоне плей-офф и, дай бог, чтобы там держалась.

— Только с большой долей вероятности вы попадаете на кого-то из лидеров Востока — «Автомобилист» или «Металлург».

— Что с «Автомобилистом», что с «Металлургом» очень интересные матчи. Когда соперник — играющая команда, он сам играет и другим дает. Даже хорошо, если сразу в пекло. Было бы здорово.

«Трактор» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 52 матчах.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
6 Витязь 51 24 27 56
7 Спартак 52 23 29 53
8 Динамо Мн 52 20 32 51
9 Северсталь 51 20 31 51
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 50 29 21 66
2 Сибирь 52 31 21 66
3 Металлург 51 29 22 65
4 Авангард 50 30 20 64
5 Сал. Юлаев 51 27 24 63
6 Ак Барс 51 27 24 62
7 Адмирал 52 27 25 60
8 Трактор 52 22 30 51
9 Нефтехимик 51 23 28 49
10 Барыс 53 22 31 48
11 Амур 50 21 29 48
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