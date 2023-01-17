Нападающий «Трактора» Тертышный: «Даже хорошо, если выйдем в плей-офф на лидеров Востока»

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный оценил шансы команды на попадание в плей-офф.

— Все переживают и хотят, чтобы «Трактор» попал в плей-офф, — цитирует «РБ Спорт» Тертышного. — Мы этого тоже хотим. Регулярный чемпионат еще идет, команда находится в зоне плей-офф и, дай бог, чтобы там держалась.

— Только с большой долей вероятности вы попадаете на кого-то из лидеров Востока — «Автомобилист» или «Металлург».

— Что с «Автомобилистом», что с «Металлургом» очень интересные матчи. Когда соперник — играющая команда, он сам играет и другим дает. Даже хорошо, если сразу в пекло. Было бы здорово.

«Трактор» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 52 матчах.