Нападающий «Трактора» Тертышный: «Даже хорошо, если выйдем в плей-офф на лидеров Востока»
Нападающий «Трактора» Никита Тертышный оценил шансы команды на попадание в плей-офф.
— Все переживают и хотят, чтобы «Трактор» попал в плей-офф, — цитирует «РБ Спорт» Тертышного. — Мы этого тоже хотим. Регулярный чемпионат еще идет, команда находится в зоне плей-офф и, дай бог, чтобы там держалась.
— Только с большой долей вероятности вы попадаете на кого-то из лидеров Востока — «Автомобилист» или «Металлург».
— Что с «Автомобилистом», что с «Металлургом» очень интересные матчи. Когда соперник — играющая команда, он сам играет и другим дает. Даже хорошо, если сразу в пекло. Было бы здорово.
«Трактор» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 52 матчах.
Источник: РБ Спорт
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|44
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|50
|29
|21
|66
|2
|Сибирь
|52
|31
|21
|66
|3
|Металлург
|51
|29
|22
|65
|4
|Авангард
|50
|30
|20
|64
|5
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|51
|27
|24
|63
|6
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|51
|27
|24
|62
|7
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|52
|27
|25
|60
|8
|Трактор
|52
|22
|30
|51
|9
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|51
|23
|28
|49
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|Барыс
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|17.01
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Куньлунь – Локомотив
|- : -
|17.01
|19:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
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|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
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|
Спартак – Автомобилист
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|
ЦСКА – СКА
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