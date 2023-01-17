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Сегодня, 17:07

Иван Емец прокомментировал турнирное положение «Адмирала»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Адмирала» Иван Емец поделился мнением об игре команды в этом сезоне. На данный момент клуб занимает 7-е место в Восточной конференции.

"Так получилось, что я в команде не сначала сезона. Когда приехал, то увидел, что тренеры достаточно требовательные, а перед нами стоят самые высокие задачи, как бы это смешно для кого-то это ни звучало. Какой смысл выходить на лед, если ты не настроен на победу? Для нас плей-офф, можно сказать, идет давно. Цепляемся за очки, стараемся залезть как можно выше", — цитирует Емельца «РБ Спорт».

Этот сезон Емец начинал в составе «Северстали», но по ходу регулярного чемпионата присоединился к «Адмиралу». В составе клуба из Владивостока он провел 24 игры, забросив 1 шайбу и отдав 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ivan-emets-dlya-nas-plej-off-idet-davno/
Иван Емец
ХК Адмирал
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