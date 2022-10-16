Пулккинен: «Пять шайб в ворота такой команды, как «Ак Барс», — это шаг в правильном направлении»
Нападающий «Трактора» Тему Пулккинен остался доволен победой над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:2).
«Я думаю, это лучшая игра «Трактора» в сезоне. До этого мы играли не лучшим образом, особенно дома. Но наши болельщики всегда отлично нас поддерживают, даже несмотря на поражения, а сегодня была полная арена. Пять шайб в ворота такой команды, как «Ак Барс», — это шаг в правильном направлении. Надо продолжать в том же духе. Раньше у нас были проблемы с голами, и такая игра, как сегодня, вселяет уверенность. У меня тоже были сложности с результативностью, и поэтому очень хорошо забивать снова. Сейчас все в раздевалке счастливы. Можно порадоваться несколько минут и уже начинать готовиться к следующей игре. Нельзя быть довольными одной победой. Мы движемся вперед», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Пулккинена.
Набрав 17 очков, «Трактор» занимает 8-е место в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» расположился на 6-й позиции (20 очков).
19 октября команда из Челябинска встретится с «Авангардом», а казанский клуб — с «Металлургом».
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