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«Сибирь» подписала контракт с Пьяновым

16:27
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«Сибирь» подписала контракт с нападающим Валентином Пьяновым.

Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на два года.

Пьянов — воспитанник «Сибири». В сезоне-2020/21 он выступал за «Амур» и набрал 26 (12+14) очков в 53 матчах.

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