«Сибирь» подписала контракт с Пьяновым
16:27
«Сибирь» подписала контракт с нападающим Валентином Пьяновым.
Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на два года.
???В «Сибирь» возвращается Валентин Пьянов— Hockey Club Sibir (@hcsibir) May 16, 2021
Хоккейный клуб «Сибирь» подписал двухлетний контракт со своим воспитанником, центральным нападающим, 29-летним Валентином Пьяновым (21.07.1991, 186/83).
Добро пожаловать домой! https://t.co/kNVoQG5AVx pic.twitter.com/Dxu6Z36zio
Пьянов — воспитанник «Сибири». В сезоне-2020/21 он выступал за «Амур» и набрал 26 (12+14) очков в 53 матчах.
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