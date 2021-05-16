«Сибирь» подписала контракт с Пьяновым

«Сибирь» подписала контракт с нападающим Валентином Пьяновым.

Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на два года.

???В «Сибирь» возвращается Валентин Пьянов



Хоккейный клуб «Сибирь» подписал двухлетний контракт со своим воспитанником, центральным нападающим, 29-летним Валентином Пьяновым (21.07.1991, 186/83).



Добро пожаловать домой! https://t.co/kNVoQG5AVx pic.twitter.com/Dxu6Z36zio — Hockey Club Sibir (@hcsibir) May 16, 2021

Пьянов — воспитанник «Сибири». В сезоне-2020/21 он выступал за «Амур» и набрал 26 (12+14) очков в 53 матчах.