Нападающий «Торонто» Оберг может стать игроком «Трактора»

Форвард «Торонто» Понтус Оберг может перейти в «Трактор». Об этом сообщают шведское издание Expressen.

По информации источника, швед ведет переговоры с российским клубом. Указано, что «Трактор» сделал игроку выгодное в финансовом плане предложение, и он, скорее всего, примет его. Контракт игрока с «Торонто» истекает в конце сезона.

26-летний Понтус Оберг в текущем сезоне провел пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал одно очко за результативную передачу. Также у него в активе 55 матчей в АХЛ и 44 (20+44) очка.