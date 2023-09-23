Нападающий «Спартака» Морозов рассказал, насколько было сложно вернуться после пропуска двух игр

Форвард «Спартака» Иван Морозов рассказал, что ему было тяжело войти в игру в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2 ОТ) после пропуска из-за травмы двух встреч.

«Восстановился нормально, чуть тяжело было войти в игру в первые пару смен. Когда выбываешь на две игры, то чувствуешь себя потом немного не в своей тарелке. У меня была одна тренировка — перед игрой. Сложно смотреть матч с трибун — скучаешь по хоккею, хочется играть», — приводит ТАСС слова хоккеиста.

В матче с «Трактором» Морозов отдал голевой пас в овертайме.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков за 10 игр. 26 сентября красно-белые встретятся с «Сочи».