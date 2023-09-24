«Металлург» обменял Коростелева в «Северсталь» на Петунина

Как сообщал «СЭ», «Металлург» обменял нападающего Никиту Коростелева на форварда «Северстали» Александра Петунина.

26-летний Коростелев в текущем сезоне отметился одним голом в 6 матчах КХЛ. Он выступал за «Металлург» с сезона-2021/22. В активе 26-летнего Петунина 2 (0+2) очка в трех матчах регулярного сезона КХЛ.

«Северсталь» 23 сентября обыграла «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 Б.