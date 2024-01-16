Форвард «Спартака» Цыплаков: «Темная полоса когда-нибудь заканчивается»

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков, отметившийся передачей в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Витязя» (2:1), рассказал «СЭ» о впечатлениях от игры на центровой позиции.

— Груз с плеч упал после этой победы. Надеюсь, у нас вырастут новые крылья, и мы будем радовать болельщиков новыми победами, — начал игрок.

— Можно ли сказать, что гол Пашина открыл второе дыхание для команды?

— В целом, мы и так неплохо играли, но снова уступили первый период. Надо было пользоваться вторым периодом, чтобы сразу с преимуществом выходить на лед.

— У вас сейчас проблема с центровыми. Как на центре игралось сегодня?

— У меня был опыт игры центровым, я по школе все время на этой позиции выступал.

— Когда последний раз в центре выходили?

— Года три назад.

— Если вас продолжат ставить в центр, как отнесетесь к этому?

— Надо чуть вспомнить и найти баланс между атакой и обороной. А так я не против.

— Сегодня были в связке с Чезгановым. Что скажите о нем?

— Мы с ним играли на Кубке Мэра, да и в прошлом сезоне пересекались. Думаю мы все должны уметь играть друг с другом, поэтому все отлично.

— К вашей персоне проявляют интерес 12 клубов НХЛ. Есть ли у вас клуб-фаворит за океаном?

— Нет. Я хочу Кубок Гагарина выиграть.

— Жамнов сказал на прошлой пресс-конференции, что паники в команде из-за проигрышей нет. Действительно так?

— Накапливается, конечно, стресс из-за поражений, но паники прям не было, потому что все понимают, что темная полоса когда-нибудь заканчивается.

— Что позволяет абстрагироваться от такой череды неудачных матчей?

— Не успеваешь зацикливаться на самом деле. Пресса может что-то написать, конечно, но мы стараемся не читать, а просто выходить и играть каждый раз как в первый.

— Вы неудачно упали в третьем периоде. Что с коленом сейчас?

— Цена победы.

«Спартак» прервал серию из шести поражений подряд, которая началась с матча с «Витязем» 30 декабря 2023 года.

После 53 матчей «Спартак» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 69 очков. «Витязь» — девятую (38 очков в 51 игре).

Анна Бирюкова