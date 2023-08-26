Хоккеист Бурмистров: «Надеюсь, моя карьера будет принадлежать «Спартаку»
Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о принципах при выборе новой команды.
— Был переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак», который фанаты восприняли в штыки, потому что это заядлые соперники...
— «Спартак» с Казанью, по-моему, не заядлые соперники.
— То есть в хоккее не такого, что вы принципиально не перейдете в какую-то команду, условно в московское «Динамо»?
— После «Спартака»?
— Да.
— Давайте не будем заглядывать в будущее. Надеюсь, что моя карьера будет принадлежать «Спартаку».
Нападающий Александр Бурмистров 16 мая текущего года стал игроком «Спартака». Контракт с 31-летним форвардом заключен на один год.
В минувшем сезоне Бурмистров выступал за «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Он набрал 5 (2+3) очков за 51 матч в регулярном сезоне КХЛ. В плей-офф нападающий не отметился результативными действиями в 9 играх.
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|ЦСКА
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|В
|П
|О
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|Авангард
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Лада
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|8
|Металлург
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|9
|Нефтехимик
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|0
|10
|Сал. Юлаев
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|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
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|0
|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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