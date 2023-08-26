Хоккеист Бурмистров выразил желание сыграть в футбол за «Спартак»
Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров в разговоре с «СЭ» выразил желание сыграть за футбольную команду красно-белых в товарищеском матче.
— Овечкин прошлым летом сыграл в футбол за «Динамо». Хотели бы выйти на поле за «Спартак» в товарищеском матче?
— Конечно, с удовольствием. Только за! Но пока не звали играть. Я играю в футбол. Медиахоккей? Пришел бы и посмотрел с удовольствием.
Овечкин уже играл за футбольное «Динамо» летом 2022 года, тогда он забил один гол в товарищеском матче против «Амкала» (5:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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2.09
3.09
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5.09
6.09
|1.09
|19:00
|
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