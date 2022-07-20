Нападающий «Сочи» Алтыбармакян о возвращении в клуб: «Надеюсь провести свой лучший сезон»
Нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян рассказал, почему принял решение вернуться в КХЛ. Форвард выступал за сочинский клуб в сезонах-2018/19 и 2019/20.
«На самом деле причины возвращения в Россию банальны, — цитирует Алтыбармакян официальный сайт КХЛ. - В Северной Америке рынок свободных агентов открывался 13 июля. Мне на днях набрал агент, сказал, что команды, которые хотели меня забрать, еще играли в Кубке Стэнли. Я, естественно, об этом не знал, а «Чикаго» точного ответа по новому контракту не давал. Долго ждать в моем возрасте не хотелось. Плюс хотелось вернуться, уже соскучился по своим родным, по русской еде, речи. Хотелось показать в России то, чему я научился там. Поговорил с клубом, подписал контракт с «Сочи». Рад, что вернулся. Надеюсь провести свой лучший сезон».
Последние два сезона 23-летний форвард играл в АХЛ — в системе «Чикаго». В минувшем сезоне Алтыбармакян набрал 31 (10+21) очко в 67 матчах за «Рокфорд» в АХЛ.
В 2018 году хоккеист принимал участие в молодежном чемпионате мира, где в 5 встречах забросил 1 шайбу и сделал 2 результативных передачи.
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