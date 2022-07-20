Радулов: «Знарок сказал, что в «Ак Барс» приехал другой Радулов? Что значит «другой»? Радулов один»

Радулов отреагировал на слова Знарка о том, что форвард изменился

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов отреагировал на слова главного тренера казанцев Олега Знарка о том, что форвард изменился после возвращения из НХЛ.

— Знарок сказал, что в «Ак Барс» приехал другой Радулов, не такой, как раньше.

— Что значит другой? Радулов один. Брат у меня еще есть, сын подрастает. А так все нормально, работаем.

Радулов вернулся в КХЛ этим летом — 14 июля «Ак Барс» объявил о подписании контракта с 36-летним россиянином на 2 года. В прошлом сезоне игрок выступал за «Даллас», в составе которого набрал 22 (4+18) очка в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ.