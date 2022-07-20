Радулов объяснил, почему решил вернуться в Россию

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов расссказал о причинах возвращения в КХЛ.

— Не ждал открытия рынка в НХЛ, хотел вернуться. У меня двое детей, один сын живет не со мной. В этом году он пойдёт в школу. Хочется быть поближе, — сказал Радулов.

Радулов покинул КХЛ в 2016 году и перешел в «Монреаль». Спустя год он стал хоккеистом «Далласа», за который выступал до конца сезона-2021/22. В прошлом сезоне форвард набрал 22 (4+18) очка в 71 матче за «Старз».

14 июля «Ак Барс» объявил о заключении контракта с Радуловым на 2 года.