Нападающий Слепец может перейти в «Витязь»

Как стало известно «СЭ», нападающий Кирилл Слепец может перейти в «Витязь». Права на игрока в КХЛ принадлежат «Локомотиву».

Сезон-2020/21 22-летний форвард провел в ВХЛ за «Буран» и альметьевский «Нефтяник». В регулярном чемпионате Слепец сыграл суммарно за два клуба 34 матча и набрал 12 (5+7) очков. В плей-офф на счету форварда 10 (4+6) очков в 13 матчах.

(Артур Хайруллин)