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Нападающий Слепец может перейти в «Витязь»

15:50
Кирилл Слепец. Фото photo.khl.ru
Кирилл Слепец. Фото photo.khl.ru
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Как стало известно «СЭ», нападающий Кирилл Слепец может перейти в «Витязь». Права на игрока в КХЛ принадлежат «Локомотиву».

Сезон-2020/21 22-летний форвард провел в ВХЛ за «Буран» и альметьевский «Нефтяник». В регулярном чемпионате Слепец сыграл суммарно за два клуба 34 матча и набрал 12 (5+7) очков. В плей-офф на счету форварда 10 (4+6) очков в 13 матчах.

(Артур Хайруллин)

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