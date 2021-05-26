Нестеров: «Я подвел ЦСКА год назад»

Защитник «Калгари» и сборной России Никита Нестеров поделился мыслями о своем будущем. Срок соглашения игрока с клубом НХЛ истекает по окончании сезона.

— Есть ли уже планы на будущее?

— Сейчас все мои мысли связаны со сборной. Хотелось бы помочь команде победить на чемпионате мира — я выигрывал золото Олимпийских игр, но на чемпионате мира до высшей награды пока не добрался. Сейчас сложное время, многое поменялось в жизни людей, в хоккее — иные форматы, правила, отношение. Приходится анализировать свои решения, определять причины ошибок.

По ходу сезона было много мыслей, в том числе и о том, чтобы вернуться домой, в ЦСКА. С командой меня многое связывает, мы дважды играли в финале Кубка Гагарина, завоевали трофей, в последний мой сезон за армейцев у нас были отличные шансы на Кубок, но вмешалась пандемия, — цитирует Нестерова РИА «Новости».

— Год назад у вас было хорошее предложение от ЦСКА. Вам предлагали пятилетний контракт, в одном из интервью вы говорили, что склоняетесь к тому, чтобы его принять.

— Да, действительно, такое предложение было. У меня было три интересных, незабываемых сезона в ЦСКА с множеством достижений, трофеев, эмоций. Многое получалось, была хорошая статистика. И команда подобралась действительно особенная — у нас была хорошая атмосфера в раздевалке, со многими сдружились.

Должны были выигрывать три Кубка Гагарина, но в первый сезон нам помешал один вирус, в последний — другой. Так что осталась недосказанность, неудовлетворенность от того, что задача не была выполнена на 100%.

После окончания прерванного чемпионата я узнал, что мои близкие друзья Сорокин, Капризов, Григоренко уезжают в НХЛ. В тот момент во мне что-то перевернулось. Было много проблем. С одной стороны, закрытые границы и неопределенность с тем, когда начнутся чемпионаты. С другой стороны, семейные проблемы — я пережил развод. Тогда мне казалось, что это проще решать на расстоянии.

И в этой ситуации я, к сожалению, поверил своему североамериканскому агенту, который обещал мне хороший контракт за океаном. Теперь я понимаю, что был не прав и совершил ошибку, так как подвел ЦСКА и ребят. Я был бы рад, если бы в будущем мне представился шанс исправить эту ошибку.