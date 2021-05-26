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Стал известен план предсезонной подготовки «Салавата Юлаев»

15:31
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Утвержден план предсезонной подготовки ХК «Салават Юлаев», сообщает сайт клуба.

12 июля — общекомандный сбор.

12-14 июля — углубленный медицинский осмотр.

С 14 по 29 июля будут проходить учебно-тренировочные сборы в Уфе.

30 июля «юлаевцы» проведут товарищескую игру" в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».

С 31 июля по 9 августа наша команда продолжит учебно-тренировочные сборы в Уфе.

С 10 по 13 августа в Уфе состоится предсезонный турнир «Кубок Республики Башкортостан».

С 18 по 22 августа «юлаевцы» примут участие в предсезонном турнире среди обладателей Кубка Гагарина, который пройдет в Казани.

На 28 августа в Уфе запланирован товарищеский матч против «Металлурга».

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/plan-predsezonnoj-podgotovki-hk-salavat-yulaev-1/

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