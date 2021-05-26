Стал известен план предсезонной подготовки «Салавата Юлаев»
Утвержден план предсезонной подготовки ХК «Салават Юлаев», сообщает сайт клуба.
12 июля — общекомандный сбор.
12-14 июля — углубленный медицинский осмотр.
С 14 по 29 июля будут проходить учебно-тренировочные сборы в Уфе.
30 июля «юлаевцы» проведут товарищескую игру" в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».
С 31 июля по 9 августа наша команда продолжит учебно-тренировочные сборы в Уфе.
С 10 по 13 августа в Уфе состоится предсезонный турнир «Кубок Республики Башкортостан».
С 18 по 22 августа «юлаевцы» примут участие в предсезонном турнире среди обладателей Кубка Гагарина, который пройдет в Казани.
На 28 августа в Уфе запланирован товарищеский матч против «Металлурга».
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/plan-predsezonnoj-podgotovki-hk-salavat-yulaev-1/
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