Стал известен план предсезонной подготовки «Салавата Юлаев»

Утвержден план предсезонной подготовки ХК «Салават Юлаев», сообщает сайт клуба.

12 июля — общекомандный сбор.

12-14 июля — углубленный медицинский осмотр.

С 14 по 29 июля будут проходить учебно-тренировочные сборы в Уфе.

30 июля «юлаевцы» проведут товарищескую игру" в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».

С 31 июля по 9 августа наша команда продолжит учебно-тренировочные сборы в Уфе.

С 10 по 13 августа в Уфе состоится предсезонный турнир «Кубок Республики Башкортостан».

С 18 по 22 августа «юлаевцы» примут участие в предсезонном турнире среди обладателей Кубка Гагарина, который пройдет в Казани.

На 28 августа в Уфе запланирован товарищеский матч против «Металлурга».