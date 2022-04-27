Хуснутдинов: «Ставим «Любэ» в раздевалке? Да, это уже часть нашей команды, а не какая-то обязаловка»

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов прокомментировал слова главного тренера команды Романа Ротенберга о том, что игроки сами ставят в раздевалке группу «Любэ» и другие песни о России.

«Ставим ли мы группу «Любэ» в раздевалке? Да, ставим. Это уже часть нашей команды, наши традиции, а не какая-то обязаловка. Все эти песни с нами, мы к ним привыкли. Помогают нам настраиваться», — приводит слова Хуснутдинова «Чемпионат».

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. По итогам регулярного чемпионата армейцы заняли первое место в Западной конференции, в Кубке Гагарина дошли до полуфинала, где уступили ЦСКА.

19-летний Хуснутдинов сыграл в регулярке 32 матча за питерский клуб и набрал 12 (5+7) очков. В плей-офф КХЛ форвард провел 16 игр и набрал 4 (1+3) очка.