СКА заключил контракт с защитником Камаловым на четыре года

СКА подписал новый контракт с защитником Никитой Камаловым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение будет действовать до 30 апреля 2026 года.

26-летний хоккеист перешел из «Сочи» в СКА по ходу сезона КХЛ-2021/22. Дебютировал в лиге в ноябре 2013 года, выступал также за «Металлург» и «Амур».

В регулярном чемпионате КХЛ Камалов сыграл за питерский клуб 18 матчей и набрал два (0+2) очка. В плей-офф турнира защитник провел 5 матчей и не набрал ни одного очка.