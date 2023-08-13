Форвард Демидов — о конкуренции в СКА: «Она не грязная, а честная и спортивная»
Нападающий СКА Иван Демидов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о причинах своего выбора команды.
— Чем обоснован выбор в пользу СКА? Могли остаться в «Витязе»?
— Наверное, мог, но не было таких условий, которые предложил СКА. В Санкт-Петербурге есть «Хоккейный город» — невероятное место, где есть все для развития. Когда я впервые пришел на экскурсию, ходил с открытым ртом. При должном отношении к себе любой из СКА может в таких условиях вырасти в хорошего игрока.
— Да, но высокая конкуренция.
— Конкуренция — двигатель прогресса. Понимаешь, что нужно больше работать. Это не грязная конкуренция, а честная и спортивная, в которой все зависит от тебя. Проявил себя хорошо — пошел выше.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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3.09
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6.09
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ЦСКА – Ак Барс
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