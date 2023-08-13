«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Автомобилистом» в Кубке Башкортостана
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в матче Кубка Республики Башкортостан — 4:3.
У уфимцев забивали Александр Шаров, Даниил Огирчук, Динар Хафизуллин и Владислав Ефремов. В составе екатеринбуржцев шайбы забросили Никита Бледнов, Даниил Романцев и Анатолий Голышев.
22 августа «Салават Юлаев» встретится с «Нефтехимиком». «Автомобилист» 21-го числа сыграет с «Сибирью».
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Кубок Республики Башкортостан
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)
Голы: Бледнов — 1 (бол., Денежкин, Кизимов), 10:31 — 0:1. Романцев — 2 (Кизимов), 18:15 — 0:2. Шаров — 1 (бол., Хафизуллин, Хмелевский), 29:29 — 1:2. Голышев — 2 (Бывальцев), 39:09 — 1:3. Огирчук — 2 (Гуськов, Науменков), 55:13 — 2:3. Хафизуллин — 1 (Кузьмин, Лещенко), 56:59 — 3:3. Ефремов — 2, 58:51 — 4:3.
Вратари: Самонов — Аликин.
Штраф: 6 — 16.
Броски: 43 (7+13+23) — 24 (11+7+6).
Судьи: Бондарь, Гашилов.
13 августа. Уфа. Уфа-Арена.
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