Нападающий СКА Бучельников прокомментировал решение ИИХФ продлить отстранение России

Форвард СКА Дмитрий Бучельников поделился мнением о продлении отстранения российских команд от международных соревнований.

«Бан есть бан, мы все равно не можем ничего с этим поделать. Конечно, обидно, но во всяком случае мы развиваемся и развиваем ближние страны, с которыми выступаем: Казахстан и Белоруссию. Это хорошие соперники, с которыми всегда интересно играть и обмениваться опытом», — приводит слова Бучельникова Metaratings.ru.

12 февраля совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования «пока небезопасно». Команды отстранены с февраля 2022 года. Также президент федерации Люк Тардиф сообщил «СЭ», что решение об участии России в Олимпиаде-2026 будет принято в феврале-марте 2025 года.