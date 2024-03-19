Быков выразил соболезнования семье Кольцова: «Он был очень приятным человеком, командным игроком»

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

«Печальное событие! Искренние соболезнования родным и близким Константина! Он был очень приятным человеком, командным игроком, ставящим интересы команды превыше всего! Царствие небесное!» — сказал Быков «СЭ».

Кольцов выступал за «Салават Юлаев» с 2006 по 2012 год. В 2008-м он выиграл чемпионат России, а в 2011-м — Кубок Гагарина.

С июня 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».

(Софья Грецкая)