«Один короткий и два длинных!» Сергей Федоров предложил зарядить кричалку в чемпионской раздевалке ЦСКА

Сергей Федоров отпил шампанское из Кубка Гагарина, а Карнаухов зарядил фанатскую кричалку

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров перед тем, как пригубить шампанское из Кубка Гагарина после победы в финале плей-офф КХЛ, обратился к команде.

«Мужики, всех с победой! За наших родных и близких! За вас, мужики!» — крикнул Федоров.

Потом он обратился к нападающему ЦСКА Павлу Карнаухову: «Паша, ты где?! Давай: один короткий и два длинных!»

Форвард зарядил армейскую кричалку, после чего Федоров выпил шампанского и празднования в раздевалке продолжились.

ЦСКА победил «Металлург» в седьмом матче финала в Магнитогорске (4:1). Федоров провел дебютный сезон в качестве главного тренера.