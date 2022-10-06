Шумаков: «С кем меня поставят, с теми и буду играть. Я не буду выбирать»
Нападающий Сергей Шумаков прокомментировал заключение контракта с «Трактором».
— Девять месяцев ты не тренировался в коллективе. Каково вернуться в командную раздевалку и почувствовать эту непередаваемую атмосферу?
— Конечно, приятно. Столько времени прошло — соскучился по всему. Многих ребят знаю, много с кем играл. Приняли хорошо, все рассказали, показали. Все отлично.
— 12 лет прошло с твоего отъезда из системы клуба. С какими чувствами возвращаешься в «Трактор»?
— Мысли и настроение — боевые. Хочется играть, показывать и доказывать. С возрастом все это приходит. Никаких обид. Наоборот, в свой родной клуб вернулся. Кайф быть дома. Родители, друзья — все здесь. Классно.
— Насколько быстро и легко проходили переговоры с «Трактором»?
— Переговоры были разные. Они были и в начале сезона. Конкретно эти переговоры прошли быстро.
— Разговаривал ли уже с Анваром Рафаиловичем по своей роли в команде? Известно, с кем будешь играть в ближайших матчах?
— Разговаривали. С кем меня поставят, с теми и буду играть. Я не буду выбирать. В «Тракторе» собраны хорошие игроки, со всеми можно найти общий хоккейный язык. По поводу роли — сейчас такая ситуация, что нужно стараться и помогать команде.
— С июня ты начал подготовку к сезону вместе с Антоном Бурдасовым. Потом Антон начал сборы с «Трактором», а ты занимался самостоятельно. Насколько это было непривычно?
— Я не первый раз прохожу такую предсезонку. Перед отъездом в Северную Америку тоже так проходил. Ничего в этом такого нет. Точно такие же тренировки, тоже тяжело. Немного влияет, что ты один и без команды. Сейчас времени мало, надо втягиваться и входить в игру сразу без раскачки. Физически чувствую себя хорошо, каждый день тренировался. Очень грамотный тренер был. Просыпались в пять утра, в 06.45 у нас был лед. Вот насколько люблю хоккей (смеется).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -