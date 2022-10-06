«Авангард» и старший тренер Олег Микульчик расторгли контракт

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Хоккейный клуб «Авангард» и старший тренер Олег Микульчик расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

«Клуб благодарит Олега Антоновича за работу и желает успешного продолжения тренерской карьеры!» — говорится в заявлении пресс-службы команды.

Ранее по ходу сезона «Авангард» уволил тренера Константина Курашева. Хоккейный клуб тренер-ассистент расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

Тогда же в тренерский штаб омского клуба вошел Олег Кравец.