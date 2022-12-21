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Сегодня, 14:55

Нападающий Сергей Шумаков перешел в минское «Динамо»

Виктория Кравченко
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Нападающий Сергей Шумаков перешел в минское «Динамо». Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23. 20 ноября «Трактор» объявил об уходе нападающего.

В этом сезоне игрок провел 18 матчей и набрал 4 (2+2) очка. Шумаков присоединился к «Трактору» в начале октября.

30-летний нападающий является бронзовым призером чемпионата КХЛ (2015), серебряным призером чемпионата КХЛ (2018, 2019) и трижды лучшиим форвардом недели в КХЛ.
Сергей Шумаков
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
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