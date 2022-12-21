Нападающий Сергей Шумаков перешел в минское «Динамо»

Нападающий Сергей Шумаков перешел в минское «Динамо». Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23. 20 ноября «Трактор» объявил об уходе нападающего.

В этом сезоне игрок провел 18 матчей и набрал 4 (2+2) очка. Шумаков присоединился к «Трактору» в начале октября.