Александр Шаров: «С «Салаватом» можно добиваться больших высот»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров в интервью «СЭ» рассказал о переходе в уфимский клуб из «Сибири».
— Если смотреть по результатам этого сезона, то и «Салават», и «Сибирь» выступили одинаково — вылетели в первом раунде. Почему для тебя уфимский клуб стал предпочтительнее?
— В этом сезоне результат одинаковый, но если смотреть более глобально, то я считаю, что делаю шаг вперед. С «Салаватом» можно добиваться больших высот. Я рассматривал разные варианты, но понял, что Уфа — наиболее подходящий вариант для меня.
— Разговаривали уже с Виктором Козловым? На какой позиции он тебя видит?
— Да, мы общались с Виктором Николаевичем. Он спрашивал меня, на каких позициях я могу играть, как отношусь к роли центра. Я сказал, что я с начала карьеры был центральным нападающим, а на фланге впервые сыграл года четыре назад. Я думаю, что для команды хорошо, когда есть вариативность.
— Свой лучший сезон ты выдал, когда играл именно на фланге. Не будет ли тебе непривычно вновь играть в центре?
— Нет, это вообще никак не влияет. А вдруг я бы выдал еще более хороший сезон, если бы меня в центр перевели? Для меня это не так важно, сейчас такой хоккей, что всем нападающим приходится и в обороне, и в атаке участвовать.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3