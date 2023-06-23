Александр Шаров: «Такой клуб, как «Салават», точно не лишится спонсоров»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с долгами в клубе. Уфимцы лишь в июне выплатили игрокам и сотрудникам зарплату с февраля по май.

— Ты наверняка видел новости о проблемах «Салавата Юлаева» с финансами. Не нервничал из-за этого?

— Нет, я не переживал особо. Мне объяснили всю эту ситуацию еще до подписания контракта и сказали, что проблема в каких-то бумажных делах, а не в отсутствии денег. Думаю, что такой клуб точно не лишится ни спонсоров, ни денег, поэтому я особо не переживал.

— Как ты собираешься преодолеть кризис второго сезона? Нет какого-то опасения по этому поводу?

— У меня вообще никаких опасений нет. Если в целом смотреть на статистику, то каждый год у меня был лучше предыдущего в каких-то компонентах, поэтому я вообще внимания не обращаю. Можно сказать, что сейчас я максимально уверен в себе, знаю, что все получится.