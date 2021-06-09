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Нападающий Пономарев подписал контракт со «Спартаком»

15:33
Василий Пономарев. Фото Instagram
Василий Пономарев. Фото Instagram
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Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Василий Пономарев стал игроком «Спартака». Двусторонний контракт с 19-летним российским хоккеистом заключен до 30 апреля 2022 года.

«Желаем Василию успехов!» — отреагировал Twitter красно-белых.

Два последних сезона Пономарев играл за «Шоуиниган» в юниорской лиге Квебека, где за 38 матчей набрал 42 (13+29) очка. Форвард был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под общим 53-м номером.

На МЧМ-2021 Пономарев сыграл за сборную России 7 матчей и набрал 3 (3+0) очка.

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