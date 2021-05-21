Форвард молодежной сборной России Пономарев перейдет в «Спартак»

По данным «СЭ», нападающий Василий Пономарев проведет следующий сезон в КХЛ в «Спартаке». 19-летний форвард ранее подписал контракт новичка с «Каролиной», так что, судя по всему, за красно-белых он будет выступать на правах аренды.

На МЧМ-2021 Пономарев сыграл за сборную России 7 матчей и набрал 3 (3+0) очка. Последние два сезона нападающий провел в юниорской лиге Квебека.

Пономарев был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под общим 53-м номером. До отъезда в Северную Америку он играл в системе «Крыльев Советов».

(Алексей Шевченко)