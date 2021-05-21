Форвард молодежной сборной России Пономарев перейдет в «Спартак»
16:51
По данным «СЭ», нападающий Василий Пономарев проведет следующий сезон в КХЛ в «Спартаке». 19-летний форвард ранее подписал контракт новичка с «Каролиной», так что, судя по всему, за красно-белых он будет выступать на правах аренды.
На МЧМ-2021 Пономарев сыграл за сборную России 7 матчей и набрал 3 (3+0) очка. Последние два сезона нападающий провел в юниорской лиге Квебека.
Пономарев был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под общим 53-м номером. До отъезда в Северную Америку он играл в системе «Крыльев Советов».
(Алексей Шевченко)
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