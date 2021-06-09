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Сторона жены погибшего хоккеиста «Локомотива» просила его родителей отказаться от доли наследства

13:00
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Леонид Ткаченко, отец хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко в большом интервью «СЭ» заявил, что после гибели сына сторона супруги покойного попросила отказаться от доли наследства.

Леонид Ткаченко.«Внука не видели ни разу. Жена Вани сказала: «Не надейтесь». Отец Ивана Ткаченко — о жизни после гибели «Локомотива»

— Хотел сделать фонд — по понял: в Ярославле бессмысленно, — сказал Ткаченко. — Мероприятий практически нет. Решил продвигать старую идею со школой. Вот брат Марины принялся меня отговаривать от строительства, сама сидела молча. Потом он вдруг произносит: «Дядь Лень, откажитесь от вашей доли наследства».

— Нормально.

— Я поразился: «А нам что, на пенсию жить?» Пенсия у меня была — 6 200 рублей.

— Как у него язык-то повернулся?

— Вот и жена моя то же самое сказала. Ругаться я не стал. Говорить, что думаю по этому поводу. Отвечаю: «Саш, я не один. У меня еще сын есть, жена. С ними должен переговорить». После этого особо к ним не ездили. Приходили в садик на праздники. Сначала они нормально реагировали, а потом замечаем: детишки, внуки, от нас отворачиваются, убегают...

Игрок и воспитанник ярославского клуба Иван Ткаченко погиб 7 сентября 2011 года рядом с аэропортом «Туношна» после того, как самолет с командой, летевшей на первый матч сезона-2011/12 в Минск, потерпел крушение сразу после неудачного взлета.

(Юрий Голышак)

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