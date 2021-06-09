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«Автомобилист» заключил новый контракт с голкипером Галкиным

15:57
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«Автомобилист» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с голкипером Владимиром Галкиным. Двустороннее соглашение клуба с 20-летним хоккеистом рассчитано на 2 года.

«Рад остаться в системе «Автомобилиста» и в прекрасном городе Екатеринбург, буду стараться радовать болельщиков еще больше своей игрой! Сезон нас ждет очень интересный!» — сказал Галкин.

В прошлом сезоне Владимир Галкин был основным вратарем «Горняка» — в 40 проведенных в ВХЛ матчах он отразил 94% бросков. Также на его счету в прошлом сезоне 5 игр за «Автомобилист», а всего в КХЛ он за два года провел 14 матчей.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6353/

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Иван Шитик все материалы автора
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