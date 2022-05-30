Нападающий Пинчук подписал новый контракт с минским «Динамо»

Нападающий Виталий Пинчук подписал новый контракт с минским «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, двустороннее соглашение с 20-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне Пинчук выходил на лед в 12 матчах КХЛ. Затем в составе жлобинского «Металлурга» стал чемпионом Беларуси: сыграл в 17 встречах плей-офф, в которых заработал 13 (7+6) баллов, став лучшим бомбардиром финальной серии.