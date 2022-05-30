Вратарь Шостак перейдет в минское «Динамо»

Как стало известно «СЭ», вратарь Константин Шостак перейдет в минское «Динамо».

«Северсталь» отдаст игрока минчанам в аренду до конца сезона.

В прошедшем сезоне КХЛ 22-летний вратарь провел 13 встреч, одержав в них шесть побед, отразив 92,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,07.

Отметим, что в системе минского «Динамо» играет младший брат Константина — Ян Шостак.