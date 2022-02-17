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Сегодня, 16:22

Нападающий Нордстрем продлил контракт с ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
Йоаким Нордстрем.
Фото ХК ЦСКА.

Шведский нападающий Йоаким Нордстрем продлил контракт с ЦСКА. Соглашение с клубом рассчитано на один год, сообщает сайт команды.

В регулярном сезоне КХЛ-2021/22 29-летний швед провел за ЦСКА 27 игр, в которых набрал 14 (3+11) очков.

В 2010 году форвард был выбран на драфте НХЛ в 3-м раунде под общим 90-м номером клубом «Чикаго Блэкхокс». За свою карьеру он выступал за шведские АИК (воспитанник клуба) и «Альмтуну», американские «Рокфорд Айсхогс» (АХЛ), «Чикаго Блэкхокс» (НХЛ), «Шарлотт Чекерс» (АХЛ), «Каролину Харрикейнз» (НХЛ), «Бостон Брюинз» (НХЛ) и канадский «Калгари Флэймз» (НХЛ).

Всего в НХЛ нападающий провел 444 матча, в которых набрал 75 (32+43) очков.

В 2015-м Нордстрем стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго». Спустя два года, в 2017-м, вместе со сборной Швеции завоевал золото чемпионата мира. Также 2012 году вместе со сборной нападающий стал победителем молодежного чемпионата мира.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/yuakim_nordstrem_prodlil_kontrakt_s_tsska/
Йоаким Нордстрем
ХК ЦСКА (Москва)
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