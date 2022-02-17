«Спартак» обыграл «Авангард» в контрольном матче

«Авангард» и «Спартак» провели товарищеский матч. Встреча, прошедшая 17 февраля на арене в Балашихе, завершилась победой красно-белых со счетом 5:3.

Следующий товарищеский матч «Авангард» проведет в Балашихе 20 февраля против московского «Динамо».

«Спартак» 21 февраля сыграет с «Барысом» в Москве.