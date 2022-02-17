Максим Третьяк продлил контракт с «Сочи» до 2024 года

Голкипер Максим Третьяк подписал новый контракт с «Сочи», сообщает официальный сайт клуба КХЛ.

Срок нового соглашения с 25-летним голкипером рассчитан до 2024 года.

В сезоне-2021/22 Третьяк провел 16 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 88,4 процента бросков при коэффициенте надежности 3,14.