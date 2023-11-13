Форвард «Нефтехимика» Митякин: «У нас есть команда и характер»
Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин прокомментировал «СЭ» поражение от ЦСКА (1:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Получился хороший боевой матч, тяжелый. Ошиблись, пропустили две ненужных шайбы. Были моменты, нужно было больше реализовывать и доводить игру до победы.
— ЦСКА набрал обороты в конце второго периода, оказывал сильное давление. Как это сказалось на вашем настрое?
— Допустили две ненужные ошибки, поговорили в раздевалке перед третьим периодом и понимали, что нужно выходить играть более агрессивно. К сожалению, не получилось несмотря на то, что моменты были.
— Вы сказали ошибки. В чем конкретно они были?
— Конечно, когда пропускаешь шайбу, то в первую очередь ошибки в обороне. Будем разбирать каждый момент, потому что если пропускаем шайбу, то виновата вся команда.
— Как оцениваете выездную серию?
— Ноль очков, сложно что-то сказать. Самое главное, что у нас есть команда, у нас есть характер. Мы идем в бой, у нас впереди важная серия, нужно набирать очки там.
— Впереди «Амур» и «Авангард». Какой настрой будет задан команде, особенно после череды проигрышей?
— Будет проведен видеоанализ, тренеры подскажут, где мы совершили ошибки. «Амур» — наш прямой конкурент, нам нужно выходить и набирать очки.
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